Ziyech PAOK maçında neden yok? Hakim Ziyech cezalı mı, sakat mı, yedek mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek. Peki, Ziyech PAOK maçında neden yok? Ziyech cezalı mı, sakat mı, yedek mi?

ZİYECH PAOK MAÇINDA NEDEN YOK?

Hakim Ziyech uyluk kasında yırtık olduğundan dolayı Galatasaray-PAOK karşılaşmasında forma giymeyecek.

Başarılı futbolcu Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmıştı.

GALATASARAY PAOK İLE KARŞILAŞIYOR

GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma iki grup halinde top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise PAOK maçının taktik çalışması yapıldı. Sakatlığı süren Hakim Ziyech, takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.Sarı-kırmızılı ekip, PAOK ile yarın saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.