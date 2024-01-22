Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri! ZTK son 16 turunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kiminle eşleşti?

ZTK son 16 eşleşmeleri! TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren son 16 turu kura çekimi zorlu eşleşmelere sahne oldu. Peki, ZTK son 16 turunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kiminle eşleşti? İşte, Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası son 16 turu kuraları çekildi. Süper Lig devlerinin son 16 turundaki eşleşmeleri şöyle: Gençlerbirliği-Trabzonspor, Beşiktaş-Antalyaspor, Galatasaray-Bandırmaspor ve Gaziantep FK- Fenerbahçe

Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki karşılaşmalar 6, 7 ve 8 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.

Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler şöyle: