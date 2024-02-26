Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç hakemleri belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç hakemleri belli oldu mu merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Maçlar tek eleme usulüne göre oynanacak, kazanan ekipler adını yarı finale yazdıracak. Çeyrek final maç hakemleri belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL MAÇ HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU?

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Hakem: Bahattin Şimşek

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir

Hakem: Kadir Sağlam

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

Hakem: Ali Şansalan

29 Şubat Perşembe :

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

Hakem: Arda Kardeşler