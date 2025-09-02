Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor? ZTK maçları nereden izlenir?

Türkiye'nin en köklü futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, 2025 sezonuyla birlikte futbolseverlere hem sürprizlerle dolu bir heyecan hem de yeni formatıyla farklı bir deneyim sunuyor. Taraftarlar, "Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanallarda yayınlanıyor?", "Ziraat Türkiye Kupası maçları nereden izlenir?", "Ziraat Türkiye Kupası Salı günü maç programı" gibi soruların yanıtlarını ararken, 2 Eylül 2025 tarihli maç programı da merakla takip ediliyor. İşte günün maçları, yayın bilgileri ve ZTK'da yenilikler…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın hakları her yıl futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 2025 sezonu itibarıyla maçların yayın hakları TRT Spor ve Bein SPORTS platformları arasında paylaşılıyor. TRT, özellikle erken turlar ve Anadolu takımlarının karşılaşmalarını şifresiz olarak ekrana getirirken, daha üst turlarda Bein SPORTS'un geniş yayın ağı devreye giriyor.

Ayrıca dijital izleyici kitlesi için TRT Tabii ve Bein CONNECT uygulamaları üzerinden canlı yayın seçenekleri mevcut. Böylece taraftarlar, kupa heyecanını yalnızca televizyon ekranında değil, mobil cihaz ve bilgisayar üzerinden de takip edebiliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Kupası maçlarını izlemek isteyen futbolseverler için seçenekler artık çok daha geniş. Karşılaşmalar:

TRT Spor ekranlarında şifresiz izlenebiliyor.

Bein SPORTS paketleri ile aboneler, HD kalitesinde tüm maçlara erişim sağlayabiliyor.

Mobil kullanıcılar için Bein CONNECT ve TRT Tabii platformları canlı yayın imkanı sunuyor.

Yurt dışında yaşayan taraftarlar ise FIFA+ benzeri uluslararası platformlardan bazı maçlara erişim sağlayabiliyor.

Bu çeşitlilik sayesinde kupa heyecanı, hem yerel hem de global ölçekte çok daha geniş kitlelere ulaşıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BUGÜNÜN MAÇLARI 2 EYLÜL 2025

Futbolseverlerin merakla beklediği 2 Eylül 2025 Salı gününün maç programı oldukça yoğun. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları:

13.30 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

ZTK YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

2025 yılında Türkiye Kupası'nda köklü bir değişime gidildi. Artık turnuvada grup aşaması yerine doğrudan eleme usulü uygulanıyor. Bu yeni formatla birlikte:

Tek maç eleme sistemi ön plana çıktı.

Küçük takımlar, dev kulüplerle daha erken turlarda eşleşme şansı buluyor.

Maçların heyecan seviyesi yükselirken, sürpriz sonuçların ihtimali de arttı.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, bu yeni düzenlemeyle turnuvanın daha dinamik ve rekabetçi hale gelmesi hedefleniyor. Özellikle alt lig takımlarının Süper Lig devleriyle karşılaşma şansı futbolseverlere büyük heyecan yaşatıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SALI GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

Futbolseverlerin Salı günlerini iple çekmesinin sebebi, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan maçların yoğunluğu. 2 Eylül 2025 Salı gününün maç programı dışında, her hafta Salı günleri kupa heyecanı yaşanıyor.

TFF'nin resmi takvimine göre Salı günü oynanan maçlar genellikle akşam saatlerinde başlıyor ve hem TRT hem de bein SPORTS ekranlarından yayınlanıyor. Bu sayede taraftarlar iş çıkışında kupa heyecanını kaçırmadan takip edebiliyor.