ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi. Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ZTK kura çekimi hakkındaki detaylar araştırılıyor. Kura çekimi hakkında detaylı bilgi, Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi sosyal medya hesaplarından ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) web sitesinden takip edilebilir. Peki, ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi bugün saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE

A Spor'un canlı yayınını izlemek için kanalın web sitesindeki "Canlı İzle" bölümüne gidebilir veya uydu yayın sağlayıcınız üzerinden A Spor kanalını izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, bazı dijital platformlar ve uygulamalar üzerinden de A Spor'un canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A

Frekans: 12209 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Hızı: 30000

FEC: 5/6

D-Smart

Kanal Numarası: 60

Tivibu

Kanal Numarası: 86

Türksat Cable TV

Kanal Numarası: 75