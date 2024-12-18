ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Erzurumspor-Sakaryaspor maçı CANLI, HD izle! Erzurumspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Erzurumspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda ve şifresiz mi sorularının yanıtları futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Erzurum spor ile Sakarya spor arasında oynanacak olan bu zorlu mücadele, futbolseverlerin ilgisini üzerine çekiyor. "Erzurumspor-Sakarya spor maçı hangi kanalda?" ve "Erzurumspor-Sakarya spor maçı şifresiz mi yayınlanacak?" gibi sorular, karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Erzurum spor - Sakarya spor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...
ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (18 Aralık) saat 15:30'da başlayacak.
ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
A SPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI CANLI İZLE
A Spor, spor dünyasından güncel haberler, maç yayınları ve analizlerle futbolseverlerin en çok takip ettiği kanallardan biridir. Eğer A Spor'u televizyonunuzdan izlemek istiyorsanız, frekans ayarlarını doğru şekilde yapmanız gerekiyor.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Frekans: 12053 MHz
Polarizasyon: H (Yatay)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6