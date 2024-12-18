ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Erzurumspor-Sakaryaspor maçı CANLI, HD izle! Erzurumspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Erzurum spor ile Sakarya spor arasında oynanacak olan bu zorlu mücadele, futbolseverlerin ilgisini üzerine çekiyor. "Erzurumspor-Sakarya spor maçı hangi kanalda?" ve "Erzurumspor-Sakarya spor maçı şifresiz mi yayınlanacak?" gibi sorular, karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Erzurum spor - Sakarya spor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (18 Aralık) saat 15:30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

A SPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI CANLI İZLE

A Spor, spor dünyasından güncel haberler, maç yayınları ve analizlerle futbolseverlerin en çok takip ettiği kanallardan biridir. Eğer A Spor'u televizyonunuzdan izlemek istiyorsanız, frekans ayarlarını doğru şekilde yapmanız gerekiyor.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

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