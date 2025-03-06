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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç mı?
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinde güçlü takımların karşılaşacağı maçların formatı, taraftarlar tarafından sıkça soruluyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç mı oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tek maç üzerinden oynanacak olması, hem takımların hem de taraftarların maçlara olan ilgisini artırıyor. Bu yüzden futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihini ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç mı?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu formatta, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kapsamında belirlenen takımın sahasında oynanan maçta galip gelen takım, doğrudan yarı finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç mı?

BERABERLİK OLURSA NE OLACAK?

Beraberlik durumunda ise maç uzatmalara gidecek ve gerekirse penaltı atışları sonucunda kazanan belirlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç mı?

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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