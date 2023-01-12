kampanyası Ziraat Bankası'ndan geldi. Yapılan son dakika duyurusuna göre Ziraat Bankası, 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi veriyor. Vatandaşlar ise 10 bin TL kredinin ne şartlarla kullanılacağını araştırdı. Peki, Ziraat Bankası faizsiz 10 bin TL şartları ne, kimler alabilir?

Türkiye'nin en büyük kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası'ndan özel bir kampanya başlattı ve faizsiz 10 bin TL kredi kullanımı imkanı sağladı. Peki, Ziraat Bankası faizsiz 10 bin TL şartları ne, kimler alabilir?

ZİRAAT BANKASI FAİZSİZ 10 BİN TL ŞARTLARI NE?

• 1 yıl boyunca Havale/FAST/EFT işlemlerinden (EFT mesaj ücreti dahil) ücret alınmayacaktır.

• İlk yıl için kredi kartı yıllık ücreti uygulanmayacaktır.

• Uzaktan edinim süreci ile ilk kez Bankkart kredi kartlı olan müşterilere özel 10.000 TL'ye kadar, 6 taksitli, Ücretsiz, Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı! *

• Kampanya süresince Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile tek seferde her 500 TL ve üzeri alışverişe 25 TL, toplamda 150 TL Bankkart Lira verilecektir (Aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir. Bankkart Liralar işlem sonrasında kartlara yüklenecektir). **

• İnternet Şube ve Ziraat Mobil aracılığı ile 10.000-5.000.000 TL tutar ve 32-400 gün vade aralığında açılacak vadeli mevduat hesapları için %2,00 ek faiz uygulanacaktır.

• Yaklaşık 20.000 Kamu Banka ATM'sinden "başka bankalarda işlem yapılmasına yönelik" ücretleri ödemeden işlem yapabilirsiniz.

10.000 TL'ye kadar ve 6 taksitli, Ücretsiz, Faizsiz Taksitli Nakit Avans Kampanya Koşulları:

• Kampanya 15/12/2022 – 31/01/2023 tarihleri arasında geçerlidir.

• Kampanyadan yararlanabilmek için müşteri olma sürecinin Ziraat Mobil üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

• Kampanya kapsamında müşteriler 15/12/2022 – 31/01/2023 tarihleri arasında teslim edilen ve kullanıma açılan kredi kartları ile 28/02/2023 tarihine kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından faydalanabilecektir.

• Kampanya tanımı kredi kartı teslim edildikten 1 gün sonra yapılacaktır.