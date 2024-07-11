Zeynep Demirel hamile mi? Volkan Demirel ile Zeynep Demirel ne zaman evlendi? Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in evliliklerinden 2 kız çocuğu olan ve mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten bebek müjdesi geldi. Volkan Demirel ile Zeynep Demirel ne zaman evlendi? Detaylar haberimizdedir...

ZEYNEP DEMİREL HAMİLE Mİ?

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Zeynep Demirel 3. kez anne oluyor. Demirel'in dün yaptığı paylaşımda göbeğinin belirginleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Dün 35. yaşını kutlayan güzel oyuncu "Bu defa hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL İLE ZEYNEP DEMİREL NE ZAMAN EVLENDİ?

Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile dünya evine girmişti.