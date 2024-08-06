Zehra Güneş neden oynamıyor? Zehra Güneş Türkiye- Çin maçında neden yok?
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in Türkiye-Çin maçında oynamaması merak konusu oldu. Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Çin maçında Zehra neden yok? Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Başarılı voleybolcu yaşadığı sakatlık sonrası bir süre sahadan uzak kalmıştı.
Paris Olimpiyatları çeyrek final maçında Zehra Güneş'in yer alıp almayacağı araştırılıyor. Türkiye'nin Çin ile yaptığı maçta Zehra Güneş'in neden oynamadığı merak konusu oldu. Zehra Güneş'in durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Zehra Güneş neden oynamıyor? Zehra Güneş Türkiye- Çin maçında neden yok?
ZEHRA GÜNEŞ NEDEN OYNAMIYOR?
Zehra Güneş yaşadığı sakatlığın ardından Paris Olimpiyatları kadrosuna dahil edildi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşmış. Milli takımdan Zehra Güneş, karşılaşmada forma giymişti.
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı