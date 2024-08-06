Üye Girişi
Haberler

Zehra Güneş neden oynamıyor? Zehra Güneş Türkiye- Çin maçında neden yok?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in Türkiye-Çin maçında oynamaması merak konusu oldu. Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Çin maçında Zehra neden yok? Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Başarılı voleybolcu yaşadığı sakatlık sonrası bir süre sahadan uzak kalmıştı.

Paris Olimpiyatları çeyrek final maçında Zehra Güneş'in yer alıp almayacağı araştırılıyor. Türkiye'nin Çin ile yaptığı maçta Zehra Güneş'in neden oynamadığı merak konusu oldu. Zehra Güneş'in durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Zehra Güneş neden oynamıyor? Zehra Güneş Türkiye- Çin maçında neden yok?

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN OYNAMIYOR?

Zehra Güneş yaşadığı sakatlığın ardından Paris Olimpiyatları kadrosuna dahil edildi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşmış. Milli takımdan Zehra Güneş, karşılaşmada forma giymişti.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

TRT CANLI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları Zehra Güneş Zehra Güneş Voleybol Türkiye Paris Güneş Spor Gündem Yaşam Spor Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

 Erdoğan'dan Instagram'a erişim engeline ilk yorum: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Erdoğan'dan Instagram'a erişim engeline ilk yorum: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title