Paris Olimpiyatları çeyrek final maçında Zehra Güneş'in yer alıp almayacağı araştırılıyor. Türkiye'nin Çin ile yaptığı maçta Zehra Güneş'in neden oynamadığı merak konusu oldu. Zehra Güneş'in durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Zehra Güneş neden oynamıyor? Zehra Güneş Türkiye- Çin maçında neden yok?

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN OYNAMIYOR?

Zehra Güneş yaşadığı sakatlığın ardından Paris Olimpiyatları kadrosuna dahil edildi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşmış. Milli takımdan Zehra Güneş, karşılaşmada forma giymişti.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

TRT CANLI İZLE