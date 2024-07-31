Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok?
Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok? Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'nda oynayacak mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Başarılı voleybolcu yaşadığı sakatlık sonrası bir süre sahadan uzak kalmıştı. Türkiye- Hollanda olimpiyat maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.
Paris Olimpiyatları 2. grup maçında Zehra Güneş'in yer alıp almayacağı araştırılıyor. Türkiye'nin Dominik Cumhuriyeti ile yaptığı maçta Zehra Güneş'in neden oynamadığı merak konusu oldu. Zehra Güneş'in durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok?
ZEHRA GÜNEŞ NEDEN OYNAMIYOR?
Zehra Güneş yaşadığı sakatlığın ardından Paris Olimpiyatları kadrosuna dahil edildi. Türkiye- Hollanda maçında oynamayan Zehra Güneş'in 1 Ağustos Perşembe günü Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçının kadrosunda yer alıp almayacağı henüz netleşmedi.
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI
1 Ağustos
10.00: Türkiye- Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos
10.00: Türkiye- İtalya