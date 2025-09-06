Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş kaç yaşında, nereli?

Zehra Güneş, son dönemde voleybolseverlerin ve sosyal medya kullanıcılarının en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, sadece sahadaki yetenekleriyle değil, aynı zamanda duruşu ve enerjisiyle de ilgi odağı oluyor. "Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi sorular, özellikle milli maçların ardından arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş, orta oyuncu pozisyonunda görev alan ve Türk voleybolunun parlayan yıldızları arasında gösterilen başarılı bir sporcudur. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılara imza atan Güneş, kariyerine VakıfBank altyapısında 13 yaşında başladı. Genç yaşta dikkat çeken yeteneğiyle kısa sürede yükselişe geçen Güneş, yıldız ve genç kategorilerde üst üste Türkiye şampiyonlukları yaşadı.

15 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak forma giydi ve burada da çifte şampiyonluk yaşadı. Ardından VakıfBank'ın 2. Lig'e yükselen kadrosunda yer aldı. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a kiralanan Zehra Güneş, sezon sonunda VakıfBank genç takımıyla bir kez daha Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Milli takım kariyerinde de dikkat çeken bir başarı grafiği çizen Güneş, yıldız ve genç milli takımlarla dünya ve Avrupa dereceleri elde etti. U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu yaşadı. Kulüp kariyerinde ise VakıfBank ile 2 kez Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi kazandı.

ZEHRA GÜNEŞ NERELİ?

Zehra Güneş, İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya gelmiştir. Başarılı milli voleybolcu, kariyerine de yine doğup büyüdüğü şehirde, İstanbul merkezli VakıfBank Spor Kulübü'nde başlamıştır.

ZEHRA GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşında olan başarılı orta oyuncu, genç yaşına rağmen voleybol kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır. Milli takımdaki performansı, ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı şampiyonluklarla dikkat çeken Güneş, hem Türkiye'de hem de dünyada adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir.

ZEHRA GÜNEŞ EVLİ Mİ?

Zehra Güneş, 2025 itibarıyla evli değildir. Özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden milli voleybolcu, şu an için yalnızca kariyerine odaklanmaktadır.