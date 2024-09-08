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Zalewski kimdir? Galatasaray Zalewski'yi aldı mı? Zalewski kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı?

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Transfer dönemi sona ermeden takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Roma'nın Polonyalı sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski ile ilgilendiği iddia edildi. Zalewski kimdir? Galatasaray Zalewski'yi aldı mı?

Galatasaray'da transferde çalışmalar sürüyor. Kanat bölgesi için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A ekibi Roma forması giyen Polonyalı Nicola Zalewski ile ilgileniyor. Zalewski kimdir? Galatasaray Zalewski'yi aldı mı? Zalewski kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı?

ZALEWSKİ KİMDİR?

Doğum : 23 Ocak 2002 (22 yıl yaşında), Tivoli, İtalya

Şu andaki takımı :Roma

Boy : 1,75 m

Kilo : 68 kg

Nicola Zalewski (d. 23 Ocak 2002), sol bek pozisyonunda görev yapan İtalya doğumlu Polonyalı millî futbolcudur. Serie A takımlarından Roma'da forma giymektedir.

GALATASARAY ZALEWSKİ'Yİ ALDI MI?

A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan, Nicola Zalewski gelişmesini duyurdu. Kaplan, "Galatasaray sol kanat bölgesi için Roma forması giyen 22 yaşındaki Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski ile ilgileniyor. Galatasaray, Nicola Zalewski transferinin görüşmelerini George Gardi üzerinden yürütüyor... Gardi şu an masada ve görüşmeleri sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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