Zaha Lyon'da gol mü attı, asist mi yaptı? Zaha Lyon asist izleme linki var mı?

Galatasaray'dan Olympique Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Fransız temsilcisiyle ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a karşı çıktı. Fildişi Sahilli yıldız, oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra, Benrahma'ya asist yaparak takımının 2-0 öne geçmesini sağladı. Zaha Lyon'da gol mü attı, asist mi yaptı? Zaha Lyon asist izleme linki var mı?

ZAHA LYON'DA GOL MÜ ATTI, ASİST Mİ YAPTI?

Galatasaray'dan Olympique Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Fransız temsilcisiyle ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a karşı çıktı.

Fildişi Sahilli yıldız, oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra, Benrahma'ya asist yaparak takımının 2-0 öne geçmesini sağladı.

Lyon formasıyla ilk kez süre alan Zaha, Fransız ekibindeki kariyerine asistle başlamış oldu.

Zaha, maçın 67. dakikasında oyuna dahil olurken, sadece 4 dakika sonra Benrahma'nın attığı golde asist yaptı. Bu performansıyla yeni takımında etkili bir başlangıç yapan Zaha, Fransa'da dikkatleri üzerine çekti.

Wilfried Zaha, Lyon'da çıktığı ilk maçta asist yaptı.

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