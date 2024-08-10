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Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha'nın yeni takımı hangisi?

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Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Zaha kaç gol attı? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray'da takımdaki geleceği tartışma konusu olan Wilfried Zaha ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha'nın yeni takımı hangisi?

Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha'nın yeni takımı hangisi? Takımdan ayrılması an meselesi olan tecrübeli futbolcu Zaha hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor. Zaha kaç gol attı? Zaha'nın yeni takımı hangisi?

ZAHA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Wilfried Zaha, transfer görüşmelerindeki ilerleme nedeniyle Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı. Yaşanabilecek sakatlıklar sebebiyle bu kararının alındığı belirtildi.

ESKİ TAKIMIYLA ANLAŞTI

Galatasaray'da tartışılan isimlerin başında gelen ve takımdan ayrılmasının an meselesi olduğu ifade edilen tecrübeli futbolcunun eski kulübü olan İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palaceile anlaşmaya vardığı ve kulüplerin anlaşmayı tamamlamasını beklediği ifade edildi.

Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha'nın yeni takımı hangisi?

GALATASARAY'DAN ZAHA İÇİN AÇIKLAMA

Wilfried Zaha'nın ayrılık iddialarıyla ilgili konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İki senedir şampiyon oluyoruz. Oyuncularımıza da ilgiler var. Hem oyuncuların hem de bizim lehimize olan opsiyonları açık bırakıyoruz. Hocamız bize 3 tane pozisyonu özellikle vurguladı. 3 bölgeye kimsenin tartışmayacağı oyuncuları aldık. Transfer dönemi devam ediyor. Gelen ve giden oyunculara göre, oyuncuların performansına göre fırsat transferleri yapabiliriz. Geçtiğimiz iki sene boyunca Erden Timur, canını dişine katıp Florya'da mesai harcadı. Onun da söylediği bir şey vardı. Futbol aklı ortak akıldır. Galatasaray da bu şekilde yönetilmektedir. Wilfried Zaha Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi duyulan bir oyuncumuz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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