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Yurt dışı siparişi 30 Euro'yu geçerse ne olur? 30 Euro altı gümrük vergisi, yurt dışı kargo vergisi nasıl hesaplanacak?

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Yurt dışı siparişi 30 Euro'yu geçerse ne olur? Yurt dışı internet siteleri olan Temu, Amazon ve AliExpress gibi platformlardan yapılan alışverişlere ciddi kısıtlamalar getirildi. 30 Euro altı gümrük vergisi yurt dışı, kargo vergisi nasıl hesaplanacak? Kaç Euro üstü gümrüğe takılır 2024? soruları gündeme geliyor. Peki, yurt dışı siparişi 30 Euro'yu geçerse gümrüğe takılır mı?

Gümrük vergisi ve yurt dışı kargo vergisi nasıl hesaplandığı merak edilirken yurt dışı internet sitelerinde yapılan alışverişe 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü ve sınırlama getirildi. Yurt dışı siparişi 30 Euro'yu geçerse ne olur? Kaç dolarlık ürün gümrüğe takılır? soruları gündeme geliyor. Yurtdışından sipariş limiti ne kadar? Yurt dışından alışverişe ayda 5 ürün sınırı kalktı mı? Detaylar haberimizdedir…

YURT DIŞI SİPARİŞ 30 EURO'YU GEÇERSE NE OLUR?

Kanun maddesine göre, 30 Euro ile 1500 Euro arasında değere sahip ticari miktar ve mahiyet taşımayan eşyaların tüm gümrük işlemlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu işlemler, posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından dolaylı temsilci olarak gerçekleştirilebilmektedir. Hızlı kargo şirketleri, bu yetkiyi kullanmak için gümrük müşaviri çalıştırmak zorundadır. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine tabi eşyalar için miktar veya değer limitlerini on katına kadar artırma yetkisine sahiptir.

Alınan ürünlerin 30 kilogramı geçmemesi önem arz etmektedir. Eğer satın alınan ürünler 30 kilogramı aşıyorsa, bu ürünler gümrük ticari kanunlarına tabi olur ve ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi uygulanır.

Yurt dışı siparişi 30 Euro'yu geçerse ne olur? 30 Euro altı gümrük vergisi, yurt dışı kargo vergisi nasıl hesaplanacak?

30 EURO ALTI GÜMRÜK VERGİSİ, YURT DIŞI KARGO VERGISI NASIL HESAPLANACAK?

Çin'den sipariş edilen 100 liralık bir ürünün maliyet kalemleri şöyle: Gümrük vergisi yüzde 60, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 20 (bazı ürünler muaf), gümrük sunum ücreti 22 lira ve damga pulu vergisi 2.2 lira. 100 liralık ürüne yüzde 60 gümrük vergisi uygulandığında, ürünün fiyatı 160 liraya yükseliyor. Bu tutara yüzde 20 ÖTV eklenince fiyat 192 liraya çıkıyor. Gümrük sunum ücreti olarak 22 lira daha eklenince, ürünün fiyatı 214 liraya ulaşıyor. Son olarak, 2.2 liralık damga vergisi de eklenince, ürünün toplam maliyeti 216.2 lira oluyor. Bu hesaplamalara göre, ücretsiz kargo ile ürün elinize 216.2 liraya ulaşmış oluyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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