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Yurt dışı çıkış harcı ne kadar 2024? Yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli?

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Yurt dışı çıkış harcı ne kadar 2024? Yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli? 2024 yılında yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımızın merak ettiği konulardan biri olan yurt dışı çıkış harcı miktarı ve geçerlilik süresi hakkında bilgi verilmektedir. Yurt dışı çıkış harcının ne kadar olduğu ve kaç gün boyunca geçerli olduğu konusunda detaylar haberimizde.

Son zamanlarda yurt dışı çıkış harcıyla ilgili yoğun bir ilgi var. Özellikle yurt dışına çıkış harç pulları hakkında basında ve sosyal medyada yer alan haberler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarla merak uyandırdı. 2024 için yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak ve ne kadar süre geçerli olacak? Bu konular, seyahat öncesi detaylı olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt dışı çıkış harcı ne kadar 2024? Yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli? İşte ayrıntılar....

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Basında ve sosyal medyada yer alan yurt dışına çıkış harç pullarıyla ilgili haberlerin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamasında, "Yurt dışına çıkış harcının, çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerektiği" vurgulandı. Dolayısıyla, bugünden harç pulu satın almak veya başka yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar 2024? Yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli?

2024 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?

Yurt dışı çıkış harcı, 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak belirlenmiştir. Önceki dönemde Temmuz 2019 ile Şubat 2022 arasında 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti. Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat sağlanmışken, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir elde edilmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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