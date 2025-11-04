Haberler

Youri Reeger: Galatasaray'ın korkulacak oyuncusu yok

Güncelleme:
Ajax'ın orta saha oyuncusu Youri Reeger, Galatasaray karşılaşması öncesi basın toplantısında konuşarak, "Galatasaray güçlü bir takım ama korkulacak bir oyuncuları bence yok. Hızlı bir oyuncuları var. Galatasaray'ın bütün oyuncuları güçlüdür ama bunu göz önüne bulundurarak top bizde kalırsa sorun olmaz" dedi.

Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi Youri Reeger basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY MAÇINA DAHA FARKLI ÇIKACAĞIZ'

Galatasaray mücadelesine daha farklı bir oyun anlayışı ile çıkacaklarının altını çizen Reeger, "Bir önceki maçlarda aynı şekilde oynadık. Bu maçta değişiklikler oldu. Galatasaray maçına daha farklı çıkacağız. Ben daha yeni geri geldim, yaralanmıştım. Ondan önce haftada 3 maç oynuyordum. Bence iyi oynuyorum. Son maçımda da iyi oynadım ama bence top bizdeyken daha çok sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'BEN TAKIMDA BAŞKAN OLABİLİRİM'

Takımın liderliğini yapabileceğini söyleyen genç oyuncu, "Ben takımda başkan olabilirim. Ben farklı yönde başkanlık yapıyorum. Oyuncularımız arasında bir kaç kişi daha var başkanlık yapabilecek. Ben de takımı bir arada tutmak için elimden geleni yapıyorum" açıklamasını yaptı.

'KORKULACAK BİR OYUNCULARI BENCE YOK'

Galatasaray hakkında konuşan Youri Reeger şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray güçlü bir takım ama korkulacak bir oyuncuları bence yok. Hızlı bir oyuncuları var. Galatasaray'ın bütün oyuncuları güçlüdür ama bunu göz önüne bulundurarak top bizde kalırsa sorun olmaz"

'AJAX'IN OYUNCUSU OLMAK ZOR DEĞİL'

Ajax'ın oyuncusu Reeger, "Ajax'ın oyuncusu olmak zor değil. Ben çok az haberlere bakıyorum. Kulübün içinde neler olduğunu bilmiyorum. Benim hakkımda da yazılıyor bir şeyler ama bakmıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

