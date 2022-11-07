YÖK kapatılacak mı? Ali Babacan YÖK'ü kapatacak mı?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Vatandaşlar YÖK 'ün kapatılıp kapatılmayacağını merak etti. Peki, YÖK kapatılacak mı? Ali Babacan YÖK'ü kapatacak mı?