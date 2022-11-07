YÖK kapatılacak mı? Ali Babacan YÖK'ü kapatacak mı?
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Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Vatandaşlar YÖK 'ün kapatılıp kapatılmayacağını merak etti. Peki, YÖK kapatılacak mı? Ali Babacan YÖK'ü kapatacak mı?
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) 'kapatacaklarını' söyledi. Peki, YÖK kapatılacak mı? Ali Babacan YÖK'ü kapatacak mı? İşte detaylar haberimizde...
YÖK KAPATILACAK MI?
YÖK'ün kuruluşunun 41. yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan "YÖK'ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son 1 saatteyiz. Gerçekten son 1 saat. Seçimden sonra YÖK'ü derhal kapatacağız" ifadelerini kullandı.