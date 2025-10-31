Türkiye'nin yerli burger zincirlerinden Yesen Burger, son yıllarda ekonomik zorluklarla gündeme gelmiş ve 2025 Ekim ayında konkordato ilan ederek mali yapısını koruma altına almıştır. Peki, Yesen Burger kimin, sahibi kim? Osman Hüsem kimdir? Yesen Burger neden konkordato ilan etti? Detaylar haberimizde...

YESEN BURGER KİMİN, SAHİBİ KİM?

Yesen Burger, Türkiye'nin %100 yerli gıda zincirlerinden biri olarak özellikle Marmara bölgesinde faaliyet gösteriyor. 2000'li yılların başında kurulan marka, "Bi Yesen, Burgeri Anlarsın" sloganıyla uzun yıllardır Türk damak tadına uygun ürünler sunuyor. Şirket, Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi markası altında hizmet veriyor.

Marmara bölgesinde 18 şubesi ve yaklaşık 250 çalışanı bulunan Yesen Burger, yıllar içinde hızlı büyüme hedefleriyle dikkat çekti. Şirket, her yıl planlanan şube açılışlarıyla Türkiye'nin yerli fast-food zincirleri arasında önemli bir konum elde etmişti. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve artan maliyetler, şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi. Bu nedenle 2025 yılı Ekim ayında Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu ve mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

OSMAN HÜSEM KİMDİR?

Yesen Burger'in kurucu ortaklarından biri ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan Osman Hüsem, Türkiye gıda sektöründe tanınan bir isim olarak biliniyor. Hüsem, uzun yıllardır yerli gıda üretim ve pazarlama alanında faaliyet göstererek sektörde önemli bir deneyim kazanmıştır.

Osman Hüsem'in liderliğinde Yesen Burger, yerli burger zincirleri arasında kendine sağlam bir yer edinmiş ve Türk damak tadına uygun ürünlerle müşterilerin beğenisini kazanmıştır. Hüsem'in yönetim anlayışı, şirketin sürdürülebilir büyüme ve kalite odaklı stratejileri ile şekillenmiştir.

YESEN BURGER NEDEN KONKORDATO İLAN ETTİ?

2020'li yılların ortasından itibaren Türkiye'de ekonomik göstergelerde yaşanan dalgalanmalar, fast-food sektörünü de doğrudan etkiledi. Artan kira giderleri, enerji ve hammadde maliyetlerindeki yükseliş ve gıda fiyatlarındaki belirsizlikler, şirketlerin nakit akışını zorlayan başlıca etkenler arasında yer aldı.

Yesen Burger de bu ekonomik baskılarla mücadele eden şirketlerden biri oldu. Uzun yıllardır Marmara bölgesinde hizmet veren ve 18 şubesi bulunan marka, mali sıkıntılar nedeniyle 2025 Ekim ayında konkordato ilan etti. Konkordato kararıyla birlikte şirket, mahkeme tarafından verilen 3 aylık geçici mühlet süresince borçlarını yeniden yapılandırma ve finansal planlama imkanı elde etti.

Bu karar, sadece şirketin devamlılığını güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda çalışanların iş güvencesi ve mevcut şubelerin faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesini de amaçlıyor. Yesen Burger'in konkordato süreci, Türkiye'de yerli fast-food zincirlerinin ekonomik kriz karşısındaki mücadelelerinin güncel bir örneğini teşkil ediyor.