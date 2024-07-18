Yeni TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! TFF Başkanı belli oldu

Yeni TFF Başkanı kim oldu? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Peki, Yeni TFF Başkanı kim oldu? İşte yeni TFF Başkanı ve seçim sonuçları...

YENİ TFF BAŞKANI KİM OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleşti. İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi'nin yarıştığı seçimde 274 delege 7 sandıkta oy kullanılırken oy verme işleminin ardından 5 oy farkla yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oyda kaldı.

SANDIK SONUÇLARI

Oy sayım sürecinin sona ermesi sonrasında başkan açıklandı. TFF'nin Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

1. Sandık sonucu

25 - İbrahim Hacıosmanoğlu

15 - Mehmet Büyükekşi

2. Sandık sonucu

14 - İbrahim Hacıosmanoğlu

21 - Mehmet Büyükekşi

3. Sandık sonucu

17 - İbrahim Hacıosmanoğlu

23 - Mehmet Büyükekşi

4. Sandık sonucu

18 - İbrahim Hacıosmanoğlu

19 - Mehmet Büyükekşi

5. Sandık sonucu

15 - İbrahim Hacısomanoğlu

15 - Mehmet Büyükekşi

6. Sandık sonucu

38 - İbrahim Hacısomanoğlu

21 - Mehmet Büyükekşi