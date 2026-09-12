Yeni Nesil Çalışma Modelleri ve İstihdam Hedefleri
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Teknoloji ve yapay zeka değişimi, Türkiye'nin 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda yeni nesil çalışma modelleriyle ele alınıyor.
Teknolojideki hızlı değişim ve yapay zekanın endüstrileri yeniden şekillendirmesi, Türkiye'nin 2027-2029 yıllarını kapsayan yeni Orta Vadeli Programı'na (OVP) yansıdı.
Program, klasik mesai anlayışının ötesine geçerek yeni nesil çalışma modellerini devreye alacak. Sektörel ihtiyaçlar ve beceri uyumsuzlukları dikkate alınarak tasarlanacak modellerde, atıl iş gücünün azaltılması ve 'güvenceli esnekliğin' artırılması temel vizyon olacak.
Kaynak: Haber Merkezi