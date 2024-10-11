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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücrete zam yapılacak mı?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücrete zam yapılacak mı?
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2025 Asgari ücret ne kadar olacak ve yeni yılda asgari ücrete zam yapılacak mı soruları gündeme geliyor. 2024 brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL ve asgari ücrete zam var mı merak ediliyor. Alman Deutsche Bank, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni yılda Türkiye'de asgari ücretin yüzde 25-30 oranında artmasını öngördüklerini belirtti. Banka, bu artışın ekonomik koşullar ve enflasyon oranları doğrultusunda gerçekleşebileceğini ifade etti. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak ve asgari ücrete zam yapılacak mı soruları gündeme geliyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak zamma kilitlenirken gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda. 2025 asgari ücret zammı ne kadar? Detaylar haberimizdedir...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5. Bu nedenle temmuz ayında ara zam almayan işçi kesiminin minimum zam beklentisi yüzde 40 oldu.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücrete zam yapılacak mı?

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

İşçi kesiminin beklentisi bu yöndeyken asgari ücret zammı içinde farklı senaryolar da gündeme gelmeye devam ediyor. Zam rakamının enflasyonu tetikleyeceğini öngören bazı ekonomistler oranın daha düşük tutulacağını ifade ederken uluslararası kuruluşlardan da tahminler geliyor.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücrete zam yapılacak mı?

ALMAN DEVİNDEN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Alman Deutche Bank geçtiğimiz günlerde 2025 yılı asgari ücreti için tahminini açıklamış ve yüzde 25-30 aralığında bir zam beklediklerini ifade etmişti. Ekonomistler de bu yönde tahminlerde bulunurken zammın yüzde 35-40 aralığında olacağına yönelik görüşler de var. Peki 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte oransal tahminlere göre zamlı rakamlar.

Yüzde 25: 21 bin 252 lira

Yüzde 30: 22 bin 102 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 40:23 bin 802 lira

Yüzde 45: 24 bin 652 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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