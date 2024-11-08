Yeni Akit Beşiktaş paylaşımı ne (İSRAİL)?
UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanması gereken ancak güvenlik tedbirleri sebebiyle tarafsız bir sahaya alınan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanması ile ilgili Yeni Akit Gazetesi'nde çıkan bir paylaşım gündem oldu. Peki, Yeni Akit Beşiktaş paylaşımı ne?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçını İsrail'e ekibi Maccabi Tel Aviv ile yapacak. Ancak UEFA, Bu maçın İstanbul'da oynanmasına izin vermedi ve maç tarafsız sahaya alındı. Yeni Akit, Beşiktaş'a bu konuyla ilgili bir tweet attı.Yeni Akit Beşiktaş paylaşımı ne?
YENİ AKİT BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI NE?
Yeni Akit paylaşımında "UEFA'da gizli tehlike: Mossad, UEFA'yı avucuna aldı" başlığı ile verilen haber sonrası gazetenin sosyal medya hesabından "UEFA'nın İsrail dayatmalarına boyun eğip sahaya çıkarsa, Beşiktaş kadar şerefsiz bir kulüp olmayacaktır yeryüzünde" ifadeleri kullandı. Beşiktaş'ı hedef alan bu sosyal medya paylaşımı da daha sonra silindi.
PAYLAŞIM VE HABER SİLİNDİ
Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine hem haber hem de paylaşım Yeni Akit tarafından silindi.