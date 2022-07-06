Yavuz Bingöl kimdir? Yavuz Bingöl kaç yaşında ve nereli? Yavuz Bingöl Instagram hesabı!
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YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?
7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.
Babası Kars/Sarıkamış'lı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ve annesi de Kars/Sarıkamış 'lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı'dır.Yavuz Bingöl'ün Oğuz Bingöl ve Efsun adında iki kardeşi vardır. Yavuz Bingöl, babasının işi dolayısıyla öğrenim hayatını çeşitli illerde sürdürdü.
Öğrenim yaşamına 1970 yılında Kars Digor'da başladı. 1972 yılında Konya Karapınar Kayalı İlkokulu'nda okula devam etti. İstanbul Halkalı'da aynı sınıfın ikinci dönemini okudu. 1974 yılında Ankara Malazgirt İlkokulu'na geçti. 1975'te burayı bitirerek, Mehmet Akif Ortaokulu'nda eğitimine devam etti. Ortaokulu ikinci sınıfta bırakarak ardından Ankara Devlet Konservatuarı Korno-Piyano bölümüne iyi bir dereceyle girdi. 14-15 yaşlarındayken anne babası boşandı.
1979 yılı sonunda konservatuardan ayrılan Bingöl, bir süre müziğe ara verdi. İzmir'in Gültepe semtindeki evine döndü. Evin geçimine katkıda bulunmak için; balık tutup ve denizden midye çıkarıp satmak, su satmak, sigara satmak, inşaatta çalışmak, fırında çalışmak gibi çeşitli işlerde çalıştı. 1983 yılında İzmir'de yaşadığı dönemlerde yeniden müziğe başladı. 1984 yılında askere gitti. 18 ay boyunca Erzurum ve Kars orduevlerinde müzikle ilgili çalışarak kendisini geliştirme fırsatı buldu. 1986'da askerden döndü.
1986 yılında evlendi, "Türkü Sinem"(d.1991) adında bir kızı oldu.1987-1989 yılları arasında İzmir Fuarı'na gelen Huri Sapan, Hakkı Bulut, Belkıs Akkale, Hülya Süer, Bergen, İbrahim Tatlıses, Zekeriya Ünlü ve Müslüm Eren gibi birçok sanatçıya bağlamasıyla eşlik etti.
Yavuz Bingöl, İzmirli müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile birlikte Grup Umuda Ezgi'yi kurarak yedi yıl protest müzik yaptı.95 yılında Grup Umuda Ezgi'den ayrılarak kendi müziğini yaratmak üzere çalışmaya başladı ve "Sen Türkülerini Söyle" adlı ilk albümünü hazırladı. Albüm büyük ilgi gördü. "Baharım Sensin", "Gülen Az", "Sitemdir", "Unutulur Herşey" isimli albümleri bulunan Yavuz Bingöl 1998 yılında "Cumhuriyet", 1999 yılında da "Salkım Hanım'ın Taneleri" adlı filmlerde aldığı rollerle sinemaya da adımını attı.
2008 yılında Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymun adlı filminde başrol oynadı.Yavuz Bingöl, 2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Mesut Akusta ve Hilal Altınbilek ile başrolleri paylaştı.İzmir'de Narlıdere'de Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu sokağa Yavuz Bingöl Sanat Sokağı adı verilmiştir.
Şimdiye kadar üç kere evlenen Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini şarkıcı Öykü Gürman'la 2014 yılı yazında yapacağını söylemiştir. 4 Ağustos 2015 tarihinde Öykü Gürman ile evlendi. 2016'da boşanma kararı aldılar.
23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı sinema filminde Yavuz Bingöl, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar ile birlikte rol aldı.
2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakut ve Yavuz Bingöl'ün oynadığı "Dar Elbise" adlı sinema filminde oynadı. Canan Ergüder'de bu filmde bir rol almıştı.
Filmografi:
Karagül - 3. sezon
Sevda Kuşun Kanadında
Aşk Zamanı
Sevda Kuşun Kanadında
Karagül - 4. sezon
Aşk Sana Benzer
Karagül - 2. sezon
Sev Beni
Bulutların Ötesi - 2. sezon
Bulutların Ötesi - 1. sezon
Karagül - 1. sezon
Çanakkale Çocukları
Kurtuluş Son Durak
Mevsim Çiçek Açtı
72. Koğuş
İstanbul
Yangın Var
Gecenin Kanatları
Üç Maymun
Beyaz Melek
Yanık Koza - 1. sezon
Ah Be İstanbul - 1. sezon
O Şimdi Asker
Cumhuriyet
O Şimdi Mahkum
Şarkılar:
Sarı Gelin
Sitemdir
Suzan Suzi
Baharım Sensin
Kara Tren
Sitemdir
Saçlarını Taramışsın
Ateş
Kırmızı Gül
Baharım Sensin
Tanrı'dan Diledim
Üşüdüm Biraz
Turnam
Sitemdir
Yar Demedin
Gitti Canımın Cananı
Divane Bülbül
Sitemdir
Gitme
Gülen Az
Ela Gözlüm
Sen Türkülerini Söyle
Turnalar
Sen Türkülerini Söyle
Urfa'ya Paşa Geldi
Belki Yine Gelirsin
Bitlis'te Beş Minare
Gülen Az
Çift Jandarma
Değmen Benim
Baharım Sensin
Turnalara Tutun Da Gel
Biz
Sensiz Yapamam
Yare
Ey Sevdiğim
Gülen Az
Ağlama Yar
Baharım Sensin
Esti Seher Yeli
Yare
Yemin
Yare
Sele Verseydim
Üşüdüm Biraz
Bir Kara Sevda
Ateş
Haberin Var Mı?
Ateş · 2012
Ay Balam
Biz
Ben Bir Küçük Cezveyim
Gülen Az
Dam Üstüne Çul Serer
Sen Türkülerini Söyle
O Yar Gelir
Sen Türkülerini Söyle
Ne Gelirse Sevdadan Gelir
Belki Yine Gelirsin
Neredesin Sen
YAVUZ BİNGÖL INSTAGRAM HESABI
Yavuz Bingöl Instagram hesabı "yavuzbingolofficial" 40 bin takipçisi bulunuyor.