Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 175. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV 8 Mayıs canlı izle!

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma canlı izle! 8 Mayıs Fox TV Yasak Elma 175. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

YASAK ELMA KONUSU





Medyapım imzalı dizinin ilk 3 sezonu Neslihan Yeşilyurt, 4. sezonu Murat Öztürk tarafından yönetildi. Dizinin ilk sezonu 19 Mart 2018'de başladı[3], 4 Haziran 2018'de sona erdi ve toplam 12 bölüm sürdü. 2. sezon ise 10 Eylül 2018'de başladı, 27 Mayıs 2019'da sona erdi[8] ve toplam 35 bölüm sürdü. 3. sezon 9 Eylül 2019'da başladı. Sezon 23 Mart 2020'de koronavirüs nedeniyle erken final yaptı. Sezonun son bölümü (74. bölüm) 9,79 total reytingi alarak diğer bölümlere göre rekor kırdı ve dizi bu bölümüyle o günün sıralamasında 3. sırada yer aldı. Sezon 27 bölüm sürdü. 4. sezonun ilk bölümünün yayın tarihi 7 Eylül 2020 olarak açıklandı ve sezon, yeni yönetmen Murat Öztürk'ün yönetmenliği ile bu tarihte başladı. 10 Mayıs 2021'de ise sona erdi. Bu sezon toplam 36 bölüm sürdü. Sezonda senaryo değişikliği sebebiyle birçok başrol oyuncusu ve yan karakter diziden ayrıldı, yerine yeni karakterler eklendi. 10 Mayıs'taki 110. bölüm yayınlanmadan önce bu sezonun 113. bölümde Ender ya da Şahika karakterlerinden birinin ölmesiyle biteceğini ve bu sezonun son sezon olacağı söylentileri bulunuyordu ancak daha sonra 5. sezon onayını aldı. 5. sezon yeni bir senaryo değişikliği ile ve Ece Erdek Koçoğlu'nun yönetmenliği ile 13 Eylül 2021'de başladı, 13 Haziran 2022'de sona erdi ve toplam, dördüncü sezondaki gibi, 36 bölüm sürdü. 5. sezon bittikten sonra dizinin ilk bölümünden beri rol alan başrol oyuncusu Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. İddialara karşılık Eda Ece, "Şevval diziden ayrılmadı. Onu da burada söylemiş olayım. Patronumuzun kararı... Dedi ki; bir ay dinlenin sonrasında konuşalım... Bize bir ay müsaade ettiler. Bir ay sonra konuşacağız." açıklamasını yaptı.

YASAK ELMA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Yasak Elma dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Fox TV ekranlarından da izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz