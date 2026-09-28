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Yakalama kararı olan bakan yardımcısının damadından ilk açıklama

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Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı açıklama yaptı. Yurt dışına kaçtığı iddialarını yalanlayıp Türkiye’de bulunduğunu ve adresinin belli olduğunu ifade eden Balcı "Yetkili makamların tarafıma her an ulaşması mümkündür; herhangi bir çağrı yapıldığında da tereddütsüz icabet edeceğim açıktır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. 

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı’nın yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

İSKENDER BALCI'DAN İDDİALARA YANIT

Bazı basın yayın organlarında yer alan yurt dışına kaçtığı yönündeki iddiaları yalanlayan Balcı, Türkiye’de bulunduğunu ve adresinin belli olduğunu ifade etti. 

Balcı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde; "Son günlerde şahsımı hedef alan asılsız iddia ve haberlere ilişkin kamuoyunu doğrudan ve doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bilinmesini isterim ki yurt dışında değil, Türkiye’deyim. İletişim kanallarım açık, adresim bellidir. Yetkili makamların tarafıma her an ulaşması mümkündür; herhangi bir çağrı yapıldığında da tereddütsüz icabet edeceğim açıktır. Konuya ilişkin gerçekler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:

Özata Denizcilik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğim Hakkında:

1- İcrai bir yetkim yoktur: Bağımsız yönetim kurulu üyeliği icrai bir görev değildir. Şirketin günlük ticari veya operasyonel faaliyetlerini yürütme, yönetme ya da borsadaki pay işlemlerini gerçekleştirme yetkim ve görevim bulunmamaktadır.

2- Borsada hiçbir işlemim olmamıştır: Bugüne kadar hayatım boyunca hiçbir bankada yatırım hesabım dahi açılmamış, hiçbir hisse senedi alım-satım işlemi yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu şirketin paylarına ilişkin de herhangi bir yatırımım veya işlemim kesinlikle söz konusu değildir.

İstifa Süreci Hakkında:

1- Şirkette yaklaşık 3 yıl boyunca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptım ve bu süre zarfında yalnızca sembolik düzeyde bir huzur hakkı aldım.

2- Basına yansıyan pay satışı, Yönetim Kurulu üyesi olduğum Özata Denizcilik’in tasarrufunda olan bir işlem değildir. Bu satış, Özata Tersanecilik (Özata Denizcilik şirketinin sahibi) tarafından SPK onayıyla gerçekleştirilmiş olup, YK üyesi olduğum Özata Denizcilik’te bu doğrultuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı da bulunmamaktadır.

3- Söz konusu işlemden, işlem gerçekleştikten yaklaşık 15 gün sonra haberdar oldum.

4- Bilgi sahibi olduktan ve hisse hareketliliklerini gördükten sonra durumdan duyduğum derin rahatsızlığı Yönetim Kurulu nezdinde defaatle dile getirdim.

5- Sürecin bu şekilde seyretmesinden duyduğum ilkesel rahatsızlık sebebiyle istifa kararımı Ağustos ayı başında Yönetim Kurulu’na sözlü olarak ilettim; Ağustos ayı sonu itibarıyla da görevimi tek taraflı olarak resmen sonlandırdım. Süreç bundan ibarettir.

Şahsımı ve ailemi mesnetsizce töhmet altında bırakan, itibar zedeleme amacı taşıyan yalan haber ve paylaşımlara karşı tüm yasal haklarımı kullanacağımı, ilgililer hakkında gerekli hukuki süreçleri derhal başlatacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum."

BABASI DA ESKİ BDDK ÜYESİ

Hakkında yakalama kararı bulunan İskender Balcı’nın aile bağlantıları dikkat çekiyor. Balcı’nın kayınpederi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik göreve devam ederken, babasının ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski üyesi olduğu öğrenildi.

BANKA MÜDÜRÜ DAHİL 8 GÖZALTI

Öte yandan; Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı yürütülen operasyonda Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile birlikte;

Altuğ Kantarcı,

Kerim Tosun,

Nuray Elmastaş,

Ali Çil,

Azize Binnur Tosun

Tuğba Hicran Ataseven

Duygu Somay gözaltına alındı.

Dosya kapsamında İskender Balcı’nın yanı sıra, Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Haberler.com
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