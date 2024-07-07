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Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir? Satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş kaç yaşında, nereli?

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13 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldığı turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak gösterilen Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi. Yağız Kaan, Carlsen'i 41.2 saniyede mat etmeyi başardı. Peki, Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir?

13 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldığı turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti.Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir?

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ KİMDİR?

Yağız Kaan Erdoğmuş (d. 3 Haziran 2011, Bursa) uluslararasıTürk satranç ustasıdır.

2011 yılında Bursa'da doğdu. 2019 yılında 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. 2021 yılında FIDE unvanlarından usta adayı (CM) olduktan sonra 2022 yılına FIDE Ustası ve daha sonra yine aynı yıl içerisinde gerekli normları tamamlayarak Türkiye'nin en genç Uluslararası Usta (IM) olmaya hak kazandı. Ülke TV tarafından düzenlenen "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreninde "Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

Chessable Sunway Sitges Satranç Festivali'nde göstermiş olduğu başarılı performansı ile ilk Büyük Usta (GM) normunu aldı.[6] Yağız Kaan 23 - 31 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası' nın finaline 2 tur kala ikinci GM normunu almayı garantiledi.

Yağız Kaan Erdoğmuş, 1 Nisan 2024 tarihinde Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda son normunu da tamamlayarak GM ünvanını elde etti. Yağız Kaan, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif satranç sporcuları arasındaki en genç GM oldu. Yağız Kaan, (12 yıl 9 ay 29 gün), dünya satranç tarihinin en genç Büyük Ustaları (GM) listesinde ise 4. sırada yer aldı. Yağız Kaan ile beraber Türkiye'deki büyükusta sayısı 16'ya yükseldi.

Sharjah Masters 2024 turnuvasında gösterdiği performans ile canlı rating sisteminde 2569 Elo puanına ulaşan Yağız Kaan, 13 yaşında iken Judit Polgar'ın ulaştığı ve 34 yıldır kırılamayan 2555 Elo rekorunu kırdı.

Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda mücadele eden yıldız sporcu 12 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, son normunu da tamamlayarak Büyükusta (Grandmaster - GM) unvanını elde etmişti. Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri sıralamasında da 4'üncü sırada yer aldı. Dünyanın en genç GM'si sıralamasında ABD'li Abhimanyu Mishra (12 yıl 4 ay 25 gün) ilk sırada yer alırken, Mishra'yı Ukrayna'dan Sergey Karjakin (12 yıl 7 ay), Hindistan'dan Gukesh Dommaraju (12 yıl 7 ay 17 gün) ve Türkiye'den Yağız Kaan Erdoğmuş (12 yıl 9 ay 30 gün) takip etti. Türkiye'de satranç sporunda 2012 yılından bu yana büyükusta sayısı artarak 16'ya ulaştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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