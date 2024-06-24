Wimbledon ne zaman, hangi kanalda 2024? Wimbledon Tenis Şampiyonası nasıl izlenir? Wimbledon ödül ne kadar?

Wimbledon Tenis Turnuvası ya da kısaca Wimbledon, tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvasıdır. 1877 yılından beri All England Lawn Tennis ve Croquet Club tarafından düzenlenmektedir. Peki, Wimbledon ne zaman, hangi kanalda 2024? Wimbledon Tenis Şampiyonası nasıl izlenir?

WİMBLEDON GRAND SLAM TENİS TURNUVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Wimbledon Tenis Turnuvası, dünyanın en eski ve en prestijli tenis turnuvalarından biridir. İlk kez 1877 yılında düzenlenmiştir ve o zamandan beri her yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilmektedir. İşte Wimbledon Tenis Turnuvası'nın geçmişi hakkında bazı önemli bilgiler:

• İlk Wimbledon Turnuvası, 9 tenis kortu üzerinde gerçekleştirildi ve sadece erkeklerin katılımına açıktı. Yalnızca tek erkekler kategorisinde 22 oyuncu yarıştı ve turnuvayı kazanan Spencer Gore oldu.

• İlk kadınlar müsabakası ise 1884 yılında düzenlendi. Kadınlar teklerinde Maud Watson birinci oldu. 1884 yılından itibaren kadınlar da turnuvaya katılma hakkına sahip oldu.

• 1905 yılında, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın mevcut mekanı olan All England Club'a taşındı. O zamandan beri turnuva bu mekanda düzenlenmektedir.

• 1968 yılında profesyonel tenisçilerin Grand Slam turnuvalarına katılmasına izin verilmesiyle birlikte, Wimbledon da profesyonellerin katılımına açıldı. Bu tarihten önce sadece amatör tenisçilerin katıldığı bir turnuva olarak biliniyordu.

• Wimbledon, diğer Grand Slam turnuvalarından farklı olarak çim kortta oynanır. Bu nedenle Wimbledon, çim kortun hızlı oyun tarzıyla ünlüdür. Turnuvanın resmi adı "The Championships, Wimbledon" olup, bazen sadece "Wimbledon" olarak da anılır.

• Wimbledon Tenis Turnuvası, beyaz giyim zorunluluğuyla da tanınır. Oyuncular, geleneğe uygun olarak beyaz renkte kıyafetler giyerler.

• Wimbledon, her yıl Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenir ve toplamda 2 hafta sürer. Erkekler ve kadınlar tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde müsabakalar düzenlenir.

• Fred Perry, Bjorn Borg, Roger Federer, Rafael Nadal ve Serena Williams gibi isimler, turnuvanın tarihinde önemli yer edinmiştir.

WİMBLEDON NE ZAMAN, HANGİ KANALDA 2024?

Para Ödülü: £44.700.000 (2023)

Wimbledon S Sport Plus, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. 1-14 Temmuz arasındaki turnuvayı, bu ekranlardan takip edebilirsiniz.