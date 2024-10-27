Premier Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Manchester United, deplasmanda West Ham United ile karşılaştı. West Ham United ile Manchester United arasında gerçekleşen heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir merakla takip edildi. Peki, West Ham United - Manchester United maçı kaç kaç bitti? West ham United - Manchester United maç özeti!

WEST HAM UNITED- MANCHESTER UNITED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

West Ham United kendi sahasında Manchester United'ı 2-1 yendi.