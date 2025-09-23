Wang Yuanyuan Galatasaray'a mı transfer oldu? Wang Yuanyuan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dünya voleybolunun yükselen yıldızlarından biri, Galatasaray formasıyla Türkiye sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Çin Milli Takımı'nın korkulan orta oyuncusu, 1.96'lık dev blok ustası Wang Yuanyuan, resmen sarı-kırmızılı oldu. Galatasaray Kulübü'nün Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın bizzat açıkladığı bu transfer, hem yerel ligde hem Avrupa arenasında taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor. Peki, Wang Yuanyuan kimdir, kaç yaşında, nereli? Wang Yuanyuan Galatasaray'a mı transfer oldu? Wang Yuanyuan hayatına ve transfer dosyasına dair tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ WANG YUANYUAN MI?

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, dünya voleybolunun önde gelen orta oyuncularından biri olan Çinli yıldız Wang Yuanyuan'ı kadrosuna kattı. Kulüp başkan yardımcısı Mehmet Cibara'nın resmi açıklamasıyla duyurulan transfer, sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı.

Cibara, yaptığı açıklamada "Wang Yuanyuan, Galatasaray'ın oyuncusudur. Kendisiyle sporcularımız tanıştı, birlikte antrenman da yaptılar. Çok sevecen, çok içten bir oyuncu. 1 Aralık'ta resmi olarak aramıza katılacak çünkü Kasım ayının sonunda Çin'de ulusal olimpiyatlar var." ifadelerini kullandı.

Bu transferle birlikte Galatasaray, hem Sultanlar Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında daha iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

WANG YUANYUAN KİMDİR?

Çin Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarılı orta oyuncularından biri olan Wang Yuanyuan, uluslararası arenada yıllardır adından söz ettiren bir sporcu. Voleybola genç yaşlarda başlayan Yuanyuan, özellikle fiziksel kapasitesi, yüksek blok yeteneği ve file üzerindeki hakimiyetiyle ön plana çıkıyor.

2015 yılından bu yana Çin'in en köklü kulüplerinden biri olan Tianjin Bohai Bank forması giyen oyuncu, aynı zamanda Çin Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Voleybol Milletler Ligi (VNL), Asya Oyunları ve FIVB Dünya Kupası gibi uluslararası turnuvalarda gösterdiği performanslarla dikkatleri üzerine çeken Wang, artık Galatasaray için sahaya çıkacak.

WANG YUANYUAN KAÇ YAŞINDA?

14 Temmuz 1997 doğumlu olan Wang Yuanyuan, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında. Voleybolculuk kariyerinde olgunluk dönemine giren Yuanyuan, tecrübesi ve saha içi liderliğiyle Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri olmaya aday.

28 yaşındaki yıldız voleybolcu, hem genç sporculara örnek olacak bir karaktere sahip hem de yüksek rekabet ortamlarında soğukkanlılığını koruyabilen bir profesyonel olarak biliniyor.

WANG YUANYUAN NERELİ?

Wang Yuanyuan, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Hebei Eyaleti'nde dünyaya geldi. Voleybola bu bölgede adım atan ve kısa sürede milli takım radarına giren oyuncu, ülkesini uluslararası alanda başarıyla temsil etti.

Hebei bölgesi, Çin'in sporcu yetiştirme politikaları açısından önemli bir merkez konumunda bulunurken, Wang Yuanyuan da bu sistemin başarılı bir ürünü olarak dikkat çekiyor.