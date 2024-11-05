Wanda Nara ne paylaştı? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? (WANDA VİDEO)

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki kariyeri ve özel hayatıyla ilgili son gelişmeler dikkat çekiyor. Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara, canlı yayında Arjantinli rapçi L-Gante ile öpüşmesiyle büyük bir skandala imza attı. Bu olay, Icardi ve Nara arasındaki karmaşık ilişkiyi daha da sorgulanır hale getirdi. Peki, Wanda Nara ne paylaştı? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...

WANDA NARA NE PAYLAŞTI?

Nara, canlı yayında bir araya geldiği Arjantinli rapçi L-Gante ile öpüşerek gündeme damga vurdu. Bu olay, ikilinin karmaşık ilişkisinin seyrini merak eden hayranları arasında büyük bir yankı buldu.