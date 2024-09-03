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Volkswagen'dan kritik açıklama: Almanya'da fabrika kapatabiliriz

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında Almanya'da fabrika kapatma ihtimallerinin olduğunu açıkladı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceklerini duyurdu.

Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği son toplantı sonrası Alman şirketinden yapılan açıklamada, Volkwagen AG bünyesindeki markaların tekrardan yapılandırılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, yalnızca demografik eğilimlere dayalı yeniden yapılandırmanın şirketin rekabet gücünü artırmaya yönelik kısa vadede gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek için yeterli olmadığı belirtilerek, "Mevcut durumda araç üretim ve parça üretim tesislerinin kapatılması, hızlı karşı önlemler alınmadığı takdirde artık göz ardı edilemez." ifadesi kullanıldı.

'ALMANYA, REKABET GÜCÜ AÇISINDAN GERİLERE DÜŞÜYOR'

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schaefer, ekonomik ortamın çok zor hale geldiğine dikkat çekerek Avrupa otomotiv pazarında yeni rakiplerinin bulunduğunu dile getirdi.

Schaefer, "Bir iş yeri olarak Almanya, rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor." değerlendirmesinde bulunarak, Volkswagen'in tasarruf için daha fazlasını yapmasının gerektiğini vurguladı.

'DİRENECEĞİZ'

Volkswagen Çalışma Konseyinden yapılan açıklamada da markanın Almanya'daki büyük araç fabrikası ile parça üretim fabrikasını kapatmayı planladığı belirtilerek, şirketin yönetim kurulunun planlarına karşı "direnileceği" mesajı verildi.

ŞİRKET MALİYETİ DÜŞÜRMEYİ AMAÇLIYOR

Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Almanya'da sağladığı istihdam yaklaşık 300 bin kişiye yakın.

Volkswagen Group, 2026'ya kadar 10 milyar avroluk tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te 1 düşürmeyi planlıyordu.

Kaynak: AA / Otomobil

İş Dünyası Volkswagen Otomobil Ekonomi Almanya

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Yorumlar (1)

Emir önder:

almanya bizi kiskaniyo

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