Volkan Demirel Hatayspor'dan ayrıldı mı? Volkan Demirel, Beşiktaş maçı sonrası istifa edebileceğinin sinyalini vermişti. Ayrılık iddiaları gündem oldu. Peki, Volkan Demirel Hatayspor'dan ayrıldı mı, istifa mı etti? İşte detaylar!

VOLKAN DEMİREL HATAYSPOR'DAN AYRILDI MI?

Beşiktaş maçı sonrası istifa edebileceğinin sinyalini veren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevine devam edeceğini belirtti.

"ÇOK KAFA YORDUM"

Geleceği hakkında konuşan Demirel, "Çok başarılı olmak istiyorum çünkü kolay bir süreç değil, depremden bu yana gelen süreçte çok kafa yordum. Uyumadığım geceler oldu." dedi.

"MAÇTAN SONRAKİ KAFA YAPIM"

Ayrılık iddialarına değinen Demirel, "Hem benim hem de Hatayspor için, belki bunun daha iyi olacağını düşünmüş de olabilirim o anki psikolojiyle maçtan sonraki kafa yapımla. Getirdiğim oyuncu sayısı bu sene 18. Bana inanarak geldi herkes, kendimi onların yerine koydum ve dedim ki bu kadar insan sana güvenerek geldi bırakıp gidemezsin. Babam Artvin, annem Rizeli ama benim bir yanım Hataylı, her zaman da öyle kalacak" şeklinde konuştu.