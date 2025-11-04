Vladimir Stimac tutuklandı mı? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Vladimir Stimac neden tutuklandı?

Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Türkiye'de basketbolseverlerin yakından tanıdığı Vladimir Stimac, bu kez spor dünyasıyla değil, ülkesinde yaşanan siyasi gelişmelerle gündeme geldi. Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski basketbolcunun tutuklanması, hem spor kamuoyunda hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VLADİMİR STİMAC TUTUKLANDI MI?

Eski basketbolcu Vladimir Stimac Sırbistan'da tutuklandı. Ülkede son dönemde artan hükümet karşıtı protestolara katılan Stimac, Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binası önündeki eylemler sırasında gözaltına alındı. Polis tarafından yere yatırılarak ters kelepçeyle etkisiz hale getirilen Stimac'ın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sırp İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Belgrad'daki protestolarda kamu düzenini bozmak suçlamasıyla toplam 37 kişi tutuklandı. Stimac, Belgrad Yüksek Kamu Savcılığı'nın talimatıyla "şiddeti teşvik etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

VLADİMİR STİMAC NEDEN TUTUKLANDI?

Stimac'ın tutuklanma nedeni, Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolara aktif şekilde katılması ve polis tarafından "şiddeti teşvik etmek" ile suçlanması oldu. Sırbistan Parlamentosu önünde düzenlenen gösterilerde yer alan Stimac'ın, eylemler sırasında yaptığı konuşmalar ve çağrılar savcılık tarafından "toplumsal düzeni bozma" kapsamında değerlendirildi.

Gözaltı esnasında Stimac'ın polis tarafından sert şekilde müdahaleye maruz kalması kamuoyunda büyük tepki topladı. İnsan hakları savunucuları, Stimac'ın tutuklanmasını "ifade özgürlüğüne yönelik bir ihlal" olarak nitelendirdi.

VLADİMİR STİMAC KİMDİR?

Vladimir Stimac, 25 Ağustos 1987'de Sırbistan'ın Belgrad kentinde doğan eski profesyonel basketbolcudur. Pivot pozisyonunda görev yapan Stimac, kariyeri boyunca hem Avrupa'da hem de Türkiye'de önemli takımlarda forma giymiştir. Türkiye kariyerinde 2014–2020 yılları arasında Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom, Fenerbahçe ve Banvit takımlarında oynamıştır.

Mücadeleci yapısı, ribaundlardaki etkinliği ve hırslı tarzıyla tanınan Stimac, basketbolu bıraktıktan sonra ülkesinde demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü temelli sivil hareketlerde aktif rol üstlenmiştir. Özellikle hükümetin medya üzerindeki baskılarına karşı sesini yükselten Stimac, son olarak Belgrad'daki protestolarda yer almasıyla yeniden gündeme gelmiştir.