Vincent Aboubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? Aboubakar hangi takımda oynuyor?

Aboubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? Vincent Aboubakar evli mi, çocuğu var mı? Vincent Aboubakar hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor? Kamerunlu futbolcu Aboubakar Beşiktaş ile tanıdığımız isimler arasında yer alırken, aldığı teklifler ile de merak ediliyor. İşte Vincent Aboubakar hakkında merak edilenler haberimizde…

VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?

Vincent Aboubakar, 22 Ocak 1992 tarihinde Kamerun'un Yaounde şehrinde doğmuştur. Tam adı Vincent Paté Aboubakar olan futbolcu, kariyerine Kamerun'un önemli takımlarından Cotonsport Garoua'da başlamıştır. 2009 yılında Cotonsport Garoua ile profesyonel kariyerine adım atan Vincent Aboubakar, kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekmiştir. 26 Mayıs 2010 tarihinde Fransa'nın köklü kulüplerinden FC Valenciennes'e bonservissiz olarak transfer olarak gösterdiği performansla adını Avrupa futboluna duyurmayı başarmıştır.

1 Temmuz 2013 tarihinde Lorient takımına yine bonservissiz olarak transfer olan Aboubakar, 2013-14 sezonunda çıktığı 36 maçta 16 gol atmıştır. 24 Ağustos 2014 tarihinde 3 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz'in köklü kulüplerinden FC Porto'ya transfer olmuştur. Porto'daki ilk sezonunda 20 maçta 8 gol atarken, ikinci sezonunda 42 maçta 18 gol kaydederek dikkat çekmiştir.

29 Ağustos 2016 tarihinde 2,5 milyon euro kiralık bedeli ve 10,5 milyon euro satın alma opsiyonu ile Türk futbolunun devlerinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmuştur.

VINCENT ABOUBAKAR FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

184 cm boyunda ve 79 kilo olan Vincente Aboubakar, sağ ayağını kullanıyor.

VINCENT ABOUBAKAR ÖZEL HAYATI

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın eşi, Portekiz'de doğum yaparak bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aboubakar çifti çocuklarına Christian Aksel ismini verdi.