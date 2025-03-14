Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı

MİT casusları kıskıvrak yakaladı! Hedefleri kritik bölgeler
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti

Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman? Villarreal Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman? Villarreal Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Villarreal ve Real Madrid arasında oynanacak olan maçın tarihi ve saati merak ediliyor. Tüm futbol severler bu önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağını da öğrenmek istiyor. Peki, Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman? Villarreal Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 28. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Villarreal - Real Madrid maçı oynanacak. Zirve yarışında büyük öneme sahip olan bu mücadele, 15 Mart 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Peki, Villarreal - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın detayları…

VILLARREAL REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 28. haftasında, Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, 15 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman? Villarreal Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

VILLARREAL-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak.

Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman? Villarreal Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

VILLARREAL-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Kanal sahibi bahis baronunun sosyal medyası da olay
img

Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor
img

Şinasi Yurtsever'in ölümünden annesinin haberi yokmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı

Bakan Şimşek kapınızı çalabilir! Tüm illere görevlendirme yapıldı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.