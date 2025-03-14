Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman? Villarreal Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 28. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Villarreal - Real Madrid maçı oynanacak. Zirve yarışında büyük öneme sahip olan bu mücadele, 15 Mart 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Peki, Villarreal - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın detayları…

VILLARREAL REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 28. haftasında, Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, 15 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak.

VILLARREAL-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak.

VILLARREAL-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak.