Victor Osimhen, Ajax'a attığı gollerle tarih yazmaya devam ediyor

Victor Osimhen, Ajax'a attığı gollerle tarih yazmaya devam ediyor
Güncelleme:
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Osimhen, Ajax karşısında attığı 3 golle Harry Kewell, George Hagi ve Mario Jardel'in gol sayılarını geçerek adını efsaneler arasına yazdırdı. Yıldız isim 12 gole ulaşarak, Sarı-kırmızılı takımda Avrupa'da en çok gol atan oyuncu unvanını Milan Baros ile paylaştı.

  • Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında toplam 12 gol atarak Milan Baros'un rekoruna ortak oldu.
  • Victor Osimhen, Galatasaray tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan ikinci futbolcu oldu.
  • Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atarak Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu geride bıraktı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa arenasında tarih yazmaya devam ediyor. Nijeryalı forvet, Avrupa kupalarındaki performansıyla efsanelerin arasına girdi.

KEWELL, HAGI VE JARDEL'İ GEÇTİ, BAROS'U YAKALADI

Osimhen, Ajax karşısında 3 gol atarak Harry Kewell, George Hagi ve Mario Jardel'i geçti ve Sarı-kırmızılı takım adına Avrupa'dan en çok gol atan oyuncular arasına girdi. Osimhen, Galatasaray formasıyla toplamda 12 gol kaydederek Baros'un rekoruna ortak oldu.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA BİR İLK

Victor Osimhen, Burak Yılmaz'ın ardından Galatasaray tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan 2. futbolcu oldu.

BURAK YILMAZ'I DA GERİDE BIRAKMIŞTI

Geride bıraktığımız hafta Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atan Osimhen, 6 maçlık serisiyle rekoru elinde bulunduran Burak Yılmaz'ı geride bırakmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
