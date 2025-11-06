Victor Osimhen, Ajax'a attığı gollerle tarih yazmaya devam ediyor
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Osimhen, Ajax karşısında attığı 3 golle Harry Kewell, George Hagi ve Mario Jardel'in gol sayılarını geçerek adını efsaneler arasına yazdırdı. Yıldız isim 12 gole ulaşarak, Sarı-kırmızılı takımda Avrupa'da en çok gol atan oyuncu unvanını Milan Baros ile paylaştı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa arenasında tarih yazmaya devam ediyor. Nijeryalı forvet, Avrupa kupalarındaki performansıyla efsanelerin arasına girdi.
KEWELL, HAGI VE JARDEL'İ GEÇTİ, BAROS'U YAKALADI
Osimhen, Ajax karşısında 3 gol atarak Harry Kewell, George Hagi ve Mario Jardel'i geçti ve Sarı-kırmızılı takım adına Avrupa'dan en çok gol atan oyuncular arasına girdi. Osimhen, Galatasaray formasıyla toplamda 12 gol kaydederek Baros'un rekoruna ortak oldu.
BURAK YILMAZ'DAN SONRA BİR İLK
Victor Osimhen, Burak Yılmaz'ın ardından Galatasaray tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan 2. futbolcu oldu.
BURAK YILMAZ'I DA GERİDE BIRAKMIŞTI
Geride bıraktığımız hafta Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atan Osimhen, 6 maçlık serisiyle rekoru elinde bulunduran Burak Yılmaz'ı geride bırakmıştı.