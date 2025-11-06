Victor Osimhen, Ajax'a attığı gollerle tarih yazmaya devam ediyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa arenasında tarih yazmaya devam ediyor. Nijeryalı forvet, Avrupa kupalarındaki performansıyla efsanelerin arasına girdi.

KEWELL, HAGI VE JARDEL'İ GEÇTİ, BAROS'U YAKALADI

Osimhen, Ajax karşısında 3 gol atarak Harry Kewell, George Hagi ve Mario Jardel'i geçti ve Sarı-kırmızılı takım adına Avrupa'dan en çok gol atan oyuncular arasına girdi. Osimhen, Galatasaray formasıyla toplamda 12 gol kaydederek Baros'un rekoruna ortak oldu.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA BİR İLK

Victor Osimhen, Burak Yılmaz'ın ardından Galatasaray tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan 2. futbolcu oldu.

BURAK YILMAZ'I DA GERİDE BIRAKMIŞTI

Geride bıraktığımız hafta Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atan Osimhen, 6 maçlık serisiyle rekoru elinde bulunduran Burak Yılmaz'ı geride bırakmıştı.