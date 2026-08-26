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Borç Yapılandırmada Son Gün 31 Ağustos

Borç Yapılandırmada Son Gün 31 Ağustos
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Kamuya borcu olan mükellef ve esnafların yapılandırma başvuruları için son tarih 31 Ağustos Pazartesi; borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor.

Kamuya borcu olan mükellef ve esnafların yararlanabileceği yapılandırmada son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Düzenleme kapsamında başvurular için süre daralıyor.

Yapılandırma kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Bu düzenleme ile mükellef ve esnafların borç yükü hafifletilmesi hedefleniyor. Yararlanacak borçlular için faiz ve teminat yükü de hafifleyecek. 31 Ağustos'a kadar başvurmayan mükellef ve esnaf bu fırsattan yararlanamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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