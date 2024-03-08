Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Mamak Belediye Başkan adayı ise Veli Gündüz Şahin oldu. Veli Gündüz Şahin kimdir? Veli Gündüz Şahin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN KİMDİR?

1963 yılında Çorum'da doğan Veli Gündüz Şahin, gençlik yıllarında aldığı eğitimle birlikte siyasete olan ilgisini şekillendirdi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Mamak'a taşınan Şahin, burada siyasi ve sosyal yaşama aktif olarak katıldı. CHP içerisinde önemli bir yolculuğa çıktı. 6 yıl boyunca CHP Mamak İlçe Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü. Bu süre zarfında ilçenin siyasi dinamiklerine yön verdi ve halkın temsilcisi olarak öne çıktı.