Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu başladı mı, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar?

Türkiye'de yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine önemli destekler sunan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs başvuru sürecini resmen başlattı. Öğrenciler ve veliler için kritik bilgiler, başvuru tarihleri, şartlar ve burs miktarlarına dair tüm detaylar bu rehberde bir araya getirildi. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu başladı mı? Başvuru şartları neler? Burs miktarı ne kadar? İşte merak edilen soruların cevapları…

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2025-2026 yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları, resmi duyuru ile başladı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs ve eğitim yardımı başvuruları, elektronik ortamda VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden kabul ediliyor.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımları için başvurular 1 Ekim 2025 tarihinde başladı ve 15 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bu destek, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik.

Yükseköğrenim Bursları ise 21 Ekim 2025 tarihinde başlıyor ve 31 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular yalnızca www.vgm.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılabilir. Resmi site dışındaki platformlardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. VGM, öğrencileri ve velileri sahte sitelere karşı dikkatli olmaları konusunda özellikle uyarıyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri her yıl düzenli olarak açıklanmakta ve bu tarihlere kesinlikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ortaöğrenim için eğitim yardımı başvuruları 1 Ekim 2025'te başladı ve 15 Ekim 2025'te sona erecek.

Yükseköğrenim burs başvuruları ise 21 Ekim 2025'te başlayacak ve 31 Ekim 2025 tarihinde son bulacak.

Bu tarihler arasında yapılan başvurular değerlendirmeye alınacak olup, zamanında başvuru yapılmaması durumunda burs ve eğitim yardımlarından faydalanmak mümkün olmayacaktır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

VGM burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin bazı temel şartları sağlaması gerekmektedir. Başvuru şartları hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencileri için farklılık gösterebilir. İşte dikkat edilmesi gereken başlıca kriterler:

Genel Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrenci belgesi veya kayıtlı olunan eğitim kurumundan onaylı belge sunmak,

Aile gelirinin belirlenen sınırların altında olması (detaylar VGM tarafından her yıl güncellenmektedir),

Eğitimine devam ediyor olmak ve başarı durumu istenilen seviyede bulunmak,

Daha önce aynı bursu almamış olmak (bazı durumlarda tekrar başvuru mümkün olabilir).

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı Şartları

İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak,

Maddi destek talebinin doğrulanabilir olması,

Aile gelir durumu ve ihtiyaç analizi VGM tarafından yapılır.

Yükseköğrenim Burs Şartları

Üniversite veya yükseköğretim kurumunda öğrenci olmak,

Başarı ve devam zorunluluğu,

Öğrencinin özel durumları ve ekonomik şartları değerlendirilir.

Başvuru sırasında talep edilen belgeler ve detaylı şartlar için VGM'nin resmi web sitesi mutlaka incelenmelidir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs ve eğitim yardımlarının miktarı, eğitim düzeyi ve ihtiyaç durumuna göre değişiklik göstermektedir. 2025-2026 dönemi için öngörülen burs miktarları şu şekildedir:

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı: Aylık yaklaşık 300-400 TL aralığında destek verilmektedir. Bu tutar, öğrencinin eğitim masraflarını hafifletmeyi amaçlar.

Yükseköğrenim Bursları: Üniversite öğrencileri için verilen burs miktarı aylık ortalama 600-800 TL arasında değişmektedir. Ancak bu miktar öğrencinin durumuna göre artırılabilir veya farklı ödeme planları uygulanabilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları, devlet destekli olup, belirlenen ödeme takvimine göre düzenli olarak öğrencilere aktarılır.