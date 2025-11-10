Vakıf Faktoring, 2025'in son çeyreğinde yatırımcıların radarına giren önemli halka arz fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Vakıf Faktoring halka arz ne zaman? Vakıf Faktoring halka arz katılım endeksine uygun mu? Vakıf Faktoring halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? Detaylar haberimizde...

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Vakıf Faktoring A.Ş., 2025 yılı Kasım ayında yatırımcıların yakından takip ettiği halka arzlardan biri olarak öne çıkıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Vakıf Faktoring halka arz tarihi 12-13-14 Kasım 2025 olarak belirlendi. Şirketin borsa kodu VAKFA olurken, halka arz işlemleri Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Hisse satış fiyatı sabit 14,20 TL olarak açıklandı. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 3,2 milyar TL, halka açıklık oranı ise %25 seviyesinde olacak. Toplamda satışa sunulacak payların %60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, %40'ı ise kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Vakıf Faktoring, talep toplama sürecinin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Şirketin halka arz gelirlerinin tamamı faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılacak, bu da yatırımın doğrudan büyüme odaklı bir amaca hizmet etmesini sağlıyor.

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Katılım Endeksi, faizsiz finans prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketleri kapsıyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde Vakıf Faktoring hissesi katılım endeksine uygun değildir.

Şirketin faaliyet alanı tamamen finansal hizmetler üzerine kurulu olduğundan, katılım bankacılığı kriterleriyle tam uyum göstermemektedir. Bu nedenle katılım endeksine yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar, Vakıf Faktoring hisselerini bu endeks kapsamında portföylerine dahil edemez.

Vakıf Faktoring, halka arz gelirlerini faktoring işlemlerinin finansmanında kullanacağını açıklamıştır. Bu durum, şirketin faiz içeren işlemleri nedeniyle katılım endeksine uygun olmama gerekçesini pekiştiriyor.

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Vakıf Faktoring halka arzına aracılık eden lider kurum Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, işlemlerini Türkiye'nin önde gelen bankaları ve aracı kurumlarının dijital platformları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Halka arza katılım sağlamak isteyen bireysel yatırımcıların, bankalarının yatırım platformlarını kontrol etmeleri ve "VAKFA" koduyla işlem yapmaları gerekiyor. Talep toplama süresi boyunca T1 ve T2 bakiyesi kullanılamayacağından, yatırımcıların nakit bakiyelerini hazır bulundurmaları önem taşıyor.

VAKIF FAKTORİNG KAÇ LOT VERİR?

Vakıf Faktoring halka arzında bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu yöntemde, her yatırımcı talep ettiği miktardan bağımsız olarak eşit sayıda lot alacak.

Tahmini katılımcı sayısına göre dağılım örnekleri şöyledir: 150 bin katılım olması durumunda yaklaşık 900 lot, 250 bin katılımda 540 lot, 350 bin katılımda 386 lot, 500 bin katılımda 270 lot, 700 bin katılımda 193 lot, 1,1 milyon katılımda 123 lot, 1,6 milyon katılımda 85 lot, 2,2 milyon katılımda ise yaklaşık 61 lot düşmesi bekleniyor.

Bu rakamlar tahmini olup, katılım sayısının artmasıyla yatırımcılara düşen lot miktarı azalacaktır. Halka arz sonrası alınan paylar Borsa İstanbul'da VAKFA koduyla işlem görecek. Şirketin finansal yapısına güvenen yatırımcılar, orta ve uzun vadeli pozisyonlar için de bu halka arzı değerlendirebilir.

Not: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!