Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Tilki, ünlü rapçinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Peki, Uzi Aleyna Tilki sevgili mi? Uzi sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

UZİ ALEYNA TİLKİ SEVGİLİ Mİ?

Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan ünlü rapçi Uzi, Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı yönünde iddialarla sık sık gündeme geliyor. Aleyna Tilki, ünlü rapçinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladıktan sonra Uzi Aleyna Tilki sevgili mi? sorusu tekrardan merak konusu oldu. Uzi ile fotoğrafını paylaşan Tilki, "Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun." ifadelerini kullandı. Aşk iddialarıyla sık sık gündeme gelseler de ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

UZİ KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor.

Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır. Bu ilgisini rock ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.