UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: UPS kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? UPS kargo dağıtım saatleri!

UPS kargo hafta sonu açık mı ve UPS kargo Cumartesi-Pazar günleri dağıtım yapıyor mu merak ediliyor. UPS kargo kaç günde gelir ve UPS kargo mesai saatleri 2024 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. UPS kargo dağıtım saatleri ve kaça kadar açık olduğu gündeme geliyor. UPS kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizdedir….

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Hafta içi: 09.00 - 18.00

Cumartesi: 09.00 - 15.00

Pazar günleri: Kapalı

UPS KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

UPS Kargo'nun çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'e kadar devam eder. Şirket, hafta boyunca kargo alım ve teslimat işlemlerini düzenli olarak sürdürürken, hafta içi saatler içerisinde kargo hizmetleri aksamadan gerçekleştirilmektedir. Bu sayede müşteriler, kargo gönderim ve teslimat işlemlerini belirtilen saat aralığında rahatlıkla gerçekleştirebilirler.

UPS KARGO HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

UPS Kargo'nun çalışma saatleri, hafta içi sabah 09.00'da başlayıp akşam 18.00'da sona erer. Cumartesi günleri ise sabah 09.00'dan öğleden sonra 15.00'e kadar hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO BAYRAMLARDA ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatillerde de UPS Kargo şubeleri kapalıdır.