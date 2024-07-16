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Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti

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Başarılı yönetmen Gani Müjde, gözde tatil beldesi Bodrum'daki hayat pahalılığına tepki gösterdi. Otopark ücretinin 800 TL'ye kadar çıktığını belirten Müjde, "Sıradan kebapçılarda ödenen 20 bin TL'lik hesaplar. Balıkçıları saymıyorum bak. Hele bir temmuz ayı da geçsin, stagflasyon başlayacaksa buradan başlar söyleyeyim" dedi.

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinin başında gelen Bodrum, artan fiyatlarıyla adından söz ettiriyor. Konaklamanın yanı sıra sahil ve yemek fiyatlarıyla dikkat çeken Bodrum'la ilgili bir yorum da sayısız projede yer alan başarılı yönetmen ve senarist Gani Müjde'den geldi.

"KONSERLER İPTAL EDİLİYOR, SOKAKLAR DOLU AMA MEKANLAR BOŞ"

X hesabından yaptığı paylaşımda hayat pahalılığına isyan eden Gani Müjde "Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor. 800 TL'lik otopark ücretleri. Yazlığı olan, evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf. Sıradan kebapçılarda ödenen 20.000 TL'lik hesaplar. (Balıkçıları saymıyorum bak) Boş ama pahalı konaklama seçenekleri. Akşama kadar müziği basıp sadece garsonların eğlendiği giriş ücreti pahalı 'biiiçler'. Tıklım tıklım dolu belediye plajları. İptal edilen konserler. Dolu sokaklar, boş mekanlar. Hele bir Temmuz ayı da geçsin; stagflasyon başlayacaksa buradan başlar söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Müjde'nin paylaşımına yorum yapan vatandaşlar, bazı işletmelerin yüksek fiyatlarla aylık cirolarını birkaç gün içerisinde çıkardıklarını söyledi.

Stagflasyon, ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselme durumudur.

Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti

Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Turizm

Gani Müjde Yönetmen Bodrum Tatil Turizm Magazin Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Umut gunes:

kimse gitmesin dışarda yemek yemesin pritesto edilsin heryer sinek avlasin bak nasıl isyan ediyorlar

21
0
yanıtYanıtla
Cafer KILIÇ:

Gitmeyin parası olan gidiyor

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oguz:

PARASI OLMAYAN 2 YAKASI BİR ARAYA GELMEYEN İŞCİNİN EMEKÇİNİN TATIL HAKKI YOK MU BU NASIL KAFA ANLAMAK ZOR

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yanıt1
sirius-A null:

sanatçı boyle olur işte bravo

13
1
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GÖKHAN UZUNALİ :

Hiç başka işim yok Bodrum'a gidenleri düşüneceğim hemi. Eşşekle sohbet eden bakışlarına razı gelecek derler : ))

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0
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