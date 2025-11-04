Haberler

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

  • Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı.
  • Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin taahhütnamelerini 9 Kasım Pazar saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylaması gerekiyor.
  • Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar saat 23.59'da sona eriyor.

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandı.

BAKAN BAK DUYURDU

Söz konusu gelişmeyi, Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TAAHHÜTNAME ONAY SÜRESİ

TAAHHÜTNAME ONAY SÜRESİ

Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, önce anne veya babalarının e-Devlet'i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekiyor.

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Taahhütname onayının ardından bu öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye'deki noterler tarafından yürütülen kefaletname işlemleri için ise öğrencilerin 30 Kasım Pazar gününe kadar süresi bulunuyor. Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilen kefaletnamelerin fiziki olarak gönderilmesi gerekmiyor.

