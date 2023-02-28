Umran İnan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Umran İnan'ın hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. Umran İnan'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Umran İnan kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, nerede çalışıyor, hangi üniversite mezunu? İşte detaylar..

UMRAN İNAN KİMDİR?

Umran Savaş İnan (d. 28 Aralık 1950, Erzincan), Türk bilim insanı, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti danışmanı ve eski rektörü, Stanford Üniversitesi Uzay, Telekomünikasyon ve Radyobilim Labratuvarları'nın (STAR) eski yöneticisi ve ordinaryüs profesörü.

Eğitimi ve Kariyeri

1972 yılında lisans, 1973 yılında yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 1977 yılında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde Robert Helliwell'den Jeofizik ve Çok düşük frekans Radyo Bilimi alanında doktorasını aldı. Bir süre daha Stanford'da doktora sonrası araştırmacı ve kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 1982'de Stanford Üniversitesinde tam kadrolu öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) olarak atandı. 1985'te Doçent oldu ve1992 senesinde yine Stanford Üniversitesi'nden profesör unvanını alarak 2009 yılına kadar akademisyenlik görevine devam etti. 1997 yılında yine Stanford Üniversitesi'ne bağlı olan Uzay, Telekomünikasyon ve Radyobilimi Labratuvarları'nın (STAR) Direktörü olarak atandı ve bu görevi de Eylül 2009'a kadar sürdürdü. Stanford'daki akademik hayatı boyunca Jeofizik, Yakın Uzay, İyonosfer ve Atmosfer Fiziği, Radyasyon Kuşakları, Elektromanyetik Dalga-Temel Parçacık Etkileşimi, ve Çok düşük frekanslı Radyo Bilimi alanlarında çalışmalar yaptı ve şimdiye kadar yaklaşık 50 doktora öğrencisi mezun etti.

2009'dan bu yana Koç Üniversitesi'nde rektörlük görevi 31 Ağustos 2021 itibarıyla sona ermiştir. Hâlihazırda Stanford Üniversitesi'nde bıraktığı araştırma grubu dünyanın yedi kıtasında 50'den fazla yerde ve aynı zamanda da dünya yörüngesindeki çeşitli uydularda gözlemler yapmaktadır.

Üyelikleri ve Ödülleri

Prof. Umran İnan'ın 1973 yılından günümüze kadar birçok kuruluş ve organizasyona üyeliği ve yine birçoğundan aldığı ödüller mevcuttur. Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü, Uluslararası Radyobilim Birliği, Amerikan Fizik Kurumu, Elektromanyetik Akademisi, Tau Beta Pi Akademisi, Sigma XI Akademisi, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Bilim Kurulu, TÜBA üyesi olmakla beraber, kendisi 1998 yılında Stanford Üniversitesi tarafından Tau Beta Pi ödülü, 1983, 1998 ve 2004 yıllarında Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından grup başarı ödülü, 2007'de Stanford Üniversitesi tarafından, lisans seviyesinde araştırmaları teşvik etme alanında gösterdiği üstün başarı sebebiyle Allan V. Cox Madalyası'nı almaya hak kazanmıştır. 1993 yılında ABD Antarktika Servis Madalyası'na da layık görülmüş ve bu sebeple Antarktika'daki tepelerden bir tanesi "İnan Tepesi" olarak isimlendirilmiştir. 2008 yılında ise URSI ve Royal Society tarafından Appleton ödülüne layık görülmüştür. Umran İnan, Temmuz 2010'da TÜBİTAK Özel Ödülü'nü almış, Aralık 2010 tarihinde de TÜBA asli üyesi olarak seçilmiştir.

Eserleri

Prof. Umran İnan Dört ders kitabının yazarıdır. Bunlardan ikisini kardeşi Aziz İnan ile birlikte yazmıştır. Ayrıca Prof. Umran İnan'ın hakemli dergilerde 330'a yakın makalesi yayınlanmış ve bu makalelere 7400'den fazla atıf yapılmıştır.