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Ümit Karan hangi kanalda çıkıyor? Ümit Karan hangi kanala geçti 2024-25?

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Futbol yorumları ile dikkatleri çeken Ümit Karan yeni sezonda da sporseverlerin takip ettiği yorumcular arasında yer alıyor. Peki, Ümit Karan hangi kanalda çıkıyor? Ümit Karan hangi kanala geçti 2024-25?

Ümit Karan ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Ümit Karan bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Ümit Karan hangi kanalda çıkıyor? Ümit Karan hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

ÜMİT KARAN HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Tümer Metin ve Galatasaray'ın eski yıldız golcülerinden Ümit Karan her hafta sonu Ersin Düzen moderatörlüğünde tv100 ekranlarında haftanın değerlendirmesini yapacak.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.

2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ın antrenörü Gheorghe Hagi ile anlaşmazlıklar sonucu Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve DSC Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya oturdu. Ancak Ümit Karan Bundesliga takımlarının tekliflerini geri çevirerek; son anda Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü.

2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 17 gol[1] ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006'da Beşiktaş'a karşı kaydetmiştir. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktaydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor'da sportif direktörlük görevine getirildi. Süper Lig'de 136 gole ulaşarak 2011 yılında futbol kariyerini noktaladı.

2020 Ağustosta Amatör futbola destek olmak istediğini belirten 43 yaşındaki Ümit Karan, Vefaspor'a sembolik olarak transfer olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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