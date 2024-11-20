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Uluslar Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslar Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada?
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Futbol dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin sıralaması merak konusu oldu. Türkiye'nin bu prestijli ligdeki konumu ve performansı futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 yenildi. Maçın ardından futbol severler Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Uluslar Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada? Detaylar haberimizde...

ULUSLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta güncel puan durumu şu şekilde;

1. GALLER 12 PUAN

2.TÜRKİYE 11 PUAN

3.İZLANDA 7 PUAN

4.KARADAĞ 3 PUAN

Uluslar Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

Grubun bir diğer maçında Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek puanını 12'ye çıkarttı ve grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. Ay-yıldızlılar ise 11 puanla ikinci sırada yer alırken A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek.
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