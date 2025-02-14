Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada (14 Şubat Perşembe)?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin sahne aldığı haftada gözler bir UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 14 Şubat 2024!
UEFA ülke puanı sıralaması oynanan maçların ardından güncellenmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 2 bu hafta birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 14 Şubat 2024!
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇ PUANDA, KAÇINCI SIRADA?
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 10. sırada yer almaktadır.
ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?
Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır. Puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
Elemelerde;
Galibiyet: 1 puan
Beraberlik: 0,5 puan.
Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);
Galibiyet: 2 puan
Beraberlik: 1 puan.
Not : Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL
Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında 42,900 puanla 10. sırada yer alıyor. E
UEFA Ülke puanı sıralamasında güncel tablo şöyle:
İNGİLTERE: 106,624 PUAN
İTALYA: 92,918 PUAN
İSPANYA: 88,311 PUAN
ALMANYA: 83,081 PUAN
FRANSA: 69,379 PUAN
HOLLANDA: 64,483 PUAN
PORTEKİZ: 61,166 PUAN
BELÇİKA: 54,750 PUAN
ÇEKYA: 43,300 PUAN
TÜRKİYE: 42,900 PUAN
YUNANİSTAN: 37,687 PUAN
NOT : Galatasaray maçı sonrası liste güncellenecektir.