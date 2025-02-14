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Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada (14 Şubat Perşembe)?

Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada (14 Şubat Perşembe)?
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin sahne aldığı haftada gözler bir UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 14 Şubat 2024!

UEFA ülke puanı sıralaması oynanan maçların ardından güncellenmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 2 bu hafta birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 14 Şubat 2024!

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇ PUANDA, KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 10. sırada yer almaktadır.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır. Puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not : Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında 42,900 puanla 10. sırada yer alıyor. E

UEFA Ülke puanı sıralamasında güncel tablo şöyle:

İNGİLTERE: 106,624 PUAN

İTALYA: 92,918 PUAN

İSPANYA: 88,311 PUAN

ALMANYA: 83,081 PUAN

FRANSA: 69,379 PUAN

HOLLANDA: 64,483 PUAN

PORTEKİZ: 61,166 PUAN

BELÇİKA: 54,750 PUAN

ÇEKYA: 43,300 PUAN

TÜRKİYE: 42,900 PUAN

YUNANİSTAN: 37,687 PUAN

NOT : Galatasaray maçı sonrası liste güncellenecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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